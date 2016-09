Põhja-Tallinna tekib Turvise tänav

Turvise tänavaks nimetatakse seni nimetu tänavalõik, mis kulgeb Kopli asumis Uus-Maleva tänavalt algul põhjasuunas ja seejärel kirdesuunas. Tänavalt on praegu juurdepääs mitmetele Amburi tänava majadele.

Tallinna nimekomisjon leidis, et tegemist on Amburi tänavaga ristuva ja iseseisva tänavana tajutava tänavalõiguga. Seega on sellele tänavailmelisele tänavalõigule vaja määrata omaette tänavanimi. Ühtlasi jääb Amburi tänavaks edaspidi üksnes Uus-Maleva tänavalt algav ja Kilbi tänaval lõppev tänavalõik.