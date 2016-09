Rae volikogu lükkas Raasiku liitumisettepaneku tagasi

Rae ja Raasiku liitumisega halveneks ennekõike Rae valla sotsiaal-majanduslik olukord, pikemas perspektiivis toimuks märkimisväärne elukeskkonna arengu pidurdumine võrreldes praeguse tempoga, teatas Rae volikogu esimees Agu Laius BNS-ile. Ta pidas oluliseks ka asjaolu, et 16 650 elanikuga Rae vald vastab seadusega ette antud 5000 elaniku nõudele ja samuti soovituslikule 11 000-le, mille tõttu liitumine ei ole vajalik.

«Peale Raasiku volikogult liitumisettepaneku saamist analüüsiti Rae vallavalitsuses põhjalikult võimaliku ühendvalla finantsvõimekust ja avalike teenuste kättesaadavusega seotud küsimusi ning leiti, et liitumine Raasiku vallaga vähendaks senist Rae valla elanikele osutavate teenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust,» sõnas Laius.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul suhtus vallavalitsus analüüsi täie tõsidusega ning osakonnad on põhjalikult võrrelnud kahe valla arengukavasid ja investeeringuvajadusi.

«Analüüsi käigus selgus, et mõlemal vallal on suured investeeringuvajadused, mida on vaja katta laenudega. Rae vallal tuleb lähima kahe aasta jooksul juurde luua lasteaiakohti Järvekülla ja Lagedile, samuti ehitada juurde lähiaastatel uusi koolikohti Peetri piirkonda, panustada tervisekeskuste rajamisse, ühendada ühtsesse kergliiklusteede võrku kõik suuremad asumid ning viia koolibussi marsruudid tolmuvaba katte alla,» rääkis Võrklaev, kelle sõnul plaanib Raasiku samuti mitmeid investeeringuid haridusvaldkonda, teedesse ja kergliiklusteedesse.

Võrklaev tõi liitumise juures miinusena veel välja selle, et ühendvalla moodustamisel tuleb ühtlustada kõik toetused ja haridustöötajate palgatasemed, mis tähendaks küll Raasikul suuremaid toetusi ja palkasid, aga Raes läbi ühtlustumise kasvu ei tule. «Rae areng pidurduks nii investeeringutes kui palkade- toetuste kasvus, sest paratamatult kõigeks raha ei jätku,» lisas ta.

Agu Laius lausus, et on liitumisettepaneku teemal kohtunud samuti Rae aleviku- ja külavanematega ja saanud nendelt üksmeelse tagasisideme, et liitumist ei pooldata.

Keeldumise eelnõu vastu hääletas volikogus kümme volinikku.