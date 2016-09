Maakri Kvartalisse tuleb viis toitlustuskohta

Maakri Kvartali projekti juhi Jaan Erelti sõnul on Maakri Kvartalisse planeeritud kuni viis toitlustuspinda. «Restoranide ja kohvikute jaoks on planeeritud nii suuremad kui väiksemad toitlustuspinnad eri hoonetes, sealhulgas ka 30-korruselise kõrghoone 3. korrus. Projekt on koostatud nii, et iga operaator saab toidukoha lõplikus viimistlemises ja kujundamises osaleda,» rääkis Erelt.

Rävala puiestee, Tornimäe, Maakri ja Pääsukese tänavaga piirnev Maakri Kvartal pakub toitlustuskohtade operaatoritele lisaks heale asukohale võimalust paigaldada ka väliterrass. «Suurte büroohoonete ja hotellide vahetu lähedus, mugav ligipääs ning paiknemine südalinnas muudab Maakri Kvartali atraktiivseks paigaks nii restorani- kui ka kohvikupidajatele. Südalinna tuiksoonel asuvad toidukohad sobivad nii hommikukohvi joomiseks, ärilõunaks kui ka soliidseks õhtusöögiks,» selgitas Erelt.

Maakri Kvartal on ettevõtja Olav Miili poolt arendatav kinnisvaraprojekt, mille krooniks on Tallinna selle kümnendi ainus 30-korruseline kõrghoone. Praeguseks on kõrghoonel valatud kümme korrust betoonkarkassi. Ühtlasi alustatakse sel nädalal hoone klaasfassaadi paigaldustöödega.

Kvartalis on seitse hoonet brutopinnaga kokku 36 000 ruutmeetrit, sealhulgas 22 000 ruutmeetrit üüritavat pinda. Maakri Kvartali fookus on suunatud ainult äripindadele, eluruume kvartalisse ei ehitata. Kvartali ankurüürnikeks on OP Pank, Seesam Insurance AS ja EfTEN Capital AS. Kompleksile ehitatakse otseühendus Rävala puiestee aluse Europarkiga.

Maakri Kvartali juhtiv arhitekt on Rasmus Tamme ARS Projektist ning ehitustöid teostab AS Merko Ehitus Eesti. Projekti finantseerib OP Pank ja arendust nõustab EfTEN Capital AS.