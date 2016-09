Kesklinna vanem jäi ka teises kohtuastmes süüdi

«Kohus jättis maakohtu 30. juuni 2016 otsuse muutmata ja apellatsiooni rahuldamata. Apellatsioonimenetluses kaitsjale, Kalju Kutsarile makstud tasu jäi süüdistatava Alar Nääme kanda. Otsusele võib esitada kassatsiooni 30 päeva jooksul,» teatas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Ta selgitas, et Nääme tunnistati süüdi selles, et ta Tallinna Kesklinna valitsuse linnaosavanemana, s.o ametiisikuna, on korduvalt pööranud enda kasuks Tallinna linna eelarvelisi vahendeid kokku umbes 2 800 euro ulatuses. Alar Nääme tegevus seisnes selles, et ta 2015. aasta riigikogu valimistel isikliku valimiskampaania käigus korraldas 18. jaanuaril ja 13. veebruaril 2015 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kaks kontserti, mille eest tasuti Tallinna linna eelarvelistest vahenditest.

Nääme kaitsja Aadu Luberg taotles apellatsioonis tühistada Harju maakohtu 30. juuni 2016 kohtuotsus täies mahus ja mõista Alar Nääme talle esitatud süüdistuses õigeks. Prokurör taotles jätta kohtuotsus muutmata ja apellatsioon rahuldamata.

«Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning kaitsja poolt esitatud apellatsiooni väited ei anna põhjust maakohtu otsuse tühistamiseks,» ütles Vilu.

Maakohus tunnistas Nääme süüdi karistusseadustiku paragrahvi 201 lõike 2 punktide 1 ja 3 järgi, mis käsitlevad omastamist, mille on toime pannud ametiisik. Kohus mõistis Kesklinna vanemale rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses, mis Nääme puhul teeb 6300 eurot.