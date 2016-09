Justiitsminister sattus trellide taha

Teiste seas austasid pidulikku sündmust oma osavõtuga siseminister Hanno Pevkur ja justiitsminister Urmas Reinsalu. Kui kõned olid peetud ning kombekohane kapsel kinni betoneeritud, siirdusid ministrihärrad koos saatjaskonnaga tutvuma tulevase vangla näidiskambriga.

Materjalide ja turvalahenduste testimiseks oli ehitusplatsile rajatud ehtne kahekohaline betoonist vangikong trellitatud akna ja massiivse metalluksega.

Reinsalu astus esimesena kambrisse sisse. Teised jäid aga kambri ust lähemalt uurima ning keegi tõmbas selle kinni. Siis selgus, et ilma võtmeta pole võimalik ust avada ning Reinsalu pidi umbes viis minutit vangikongis veetma, kuni võti kohale toodi ja uks avati. Justiitsminister istus sel ajal ülemisel naril, kõlgutas jalgu ning nentis rahulolevalt, et tegemist on igati turvalise kambriga, kust pole võimalik põgeneda.

Soodevahe külla rajatav vangla peaks valmis saama 2018. aasta lõpus. Vanglakompleksi rajamisel pööratakse erilist tähelepanu turvalisusele, energia- ja keskkonnasäästlikkusele, efektiivsele ruumikasutusele ning madalatele ülalpidamiskuludele, teatas Riigi Kinnisvara AS. Tallinna vangla uued hooned ehitatakse kambertüüpi vanglana. Lisaks rajatakse vangla põhipiirdest väljapoole arestimaja ja kinnipidamiskeskus.

Vangla eluosakondadesse on kavandatud 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit naissoost süüdimõistetud ja vahistatud isikute jaoks. Eluosakondades on lisaks sellele plaanitud veel 16 kartserikambrit meesvangidele ja neli kartserit naisvangidele. Vanglasse on kavandatud kokku 1208 statsionaarset kohta.

Enam kui 60 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga kompleksi arhitekt on Indrek Saarepera ja projekteerija AS Amhold. Ehituse peatöövõtja on Fund Ehitus OÜ.