Lasnamäel sai bussiõnnetuses viga üheaastane laps

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles eile päeval Postimehele, et Lasnamäel Punane tänav 68 juures sõitis liinibuss vastu tänavavalgustusposti. «Post kukkus kokkupõrke tagajärjel elektriliinidele,» lisas pressiesindaja.

Praeguseks selgunud andmetel asus liinibuss Man, mida juhtis 52-aastane mees, vasakpöördeks ümber reastuma, kui bussile sõitis ette seni tuvastamata musta värvi sõiduauto. Vältimaks otsasõitu sõiduautole, sõitis bussijuht teelt välja, purustades paremal pool sõidutee ääres oleva tänavavalgustusposti.

Reisijana bussis olnud üheaastane poiss koos emaga toimetati Tallinna lastehaiglasse. Esialgsetel andmetel ei ole nende vigastused rasked.

«Praeguseks on teada, et bussijuht oli kaine,» lausus Kuik. Ta lisas, et liiklus oli kohapeal mõnda aega häiritud.

«Bussijuht rääkis, et talle oli keegi ette sõitnud ning otsasõidu vältimiseks pidi ta kõrvale pöörama. Selle tõttu kaldus buss teelt välja vastu kivi ja sealt edasi vastu posti. Asja uurib politsei ja ettevõttes on algatatud sisejuurdlus,» ütles bussifirma esindaja eile päeval Postimehele.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.