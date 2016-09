Arto Aas peab Patarei olukorra kohta aru andma

Külliki Kübarsepp andis täna riigikogus Vabaerakonna saadikute nimel üle arupärimise riigihalduse ministrile Arto Aasale, soovides teada saada, kuidas Tallinna Patarei kindluse omanik, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS), mille üldkoosolekuks on rahandusminister, teeb tööd muinsuskaitsealuse ja Euroopa kõige enam hävimisohus pärandi hulka kuuluva Patarei kindluse kaitsmisega.

«Lisaks ehituspärandile on Patarei mälestusmärk kommunismi ning natsismi ohvritele ning Eesti Vabariigi märtrite vastupanu sümbol, ja seda pärandit peab riik kaitsma. Kümne RKASi haldusalas olemise aasta jooksul on ehitise seisund ainult halvenenud ning tahame teada, kui palju raha RKAS on sinna investeerinud, kuidas nähakse koostööd kohaliku omavalitsuse ja eraalgatustega, sest võib olla ei ole veel hilja,» ütles Kübarsepp.

Tema sõnul moodustavad Patarei kindlus, Lennusadam ning kogu Kalamaja atraktiivne piirkond, nii oma inimesed kui ka väliskülalised avastavad seal meie kultuurilist ja ajaloolist rikkust ja samas on valmis ka panustama mälestise korda tegemisse ja tulevastele põlvedele säilitamisesse.

Eestis on praegu visiidil Euroopa mõjuka valitsusvälise pärandikaitseorganisatsiooni Europa Nostra esindajad, kes on kohtunud nii Eesti valitsusliikmete kui ka Patarei haldajaga ning Vabaerakonna saadikud tahavad teada, kuidas kavatsetakse arvestada ekspertide soovitusi Patarei lagunemise osas. Vabaerakonna saadikute arvates on võimalik uue detailplaneeringu kehtestamisega luua Lennusadama-Patarei piirkonnas eeldused paindlikeks arendusteks, mis muudaks kompleksi terviklikuks kultuurisõlmeks ning soovitakse teada, millised on ametkondade üleste arutelude tulemused?