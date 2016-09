Politsei otsib Saue lapsepeksjat

«Õhtul kella kaheksa ajal ründas meesterahvas Koondise tänava kiige peal minu tütart ja lõi talle rusikaga näkku. Põhjuseks oletatavasti kõvahäälne jutt ja naer. Tegime politseile selle kohta avalduse. Lapsevanemad, ärge laske lapsi sinna üksi kiikuma enne kui jõhkard on kätte saadud,» kirjutas tüdruku ema sotsiaalmeedias.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles Postimehele, et asja uuritakse. «17. septembril kella 21 paiku said politsei teate, et Sauel Koondise tänava mänguplatsil lõi vanem mees alaealist tüdrukut ning lahkus lähedalasuvasse kortermajja. Arstid vaatasid tüdruku üle, kuid haiglaravi ta ei vajanud. Politseinikud alustasid uurimist, kontrollivad laekunut infot ning selgitavad välja, kes oli ründaja,» rääkis Kuik.

Kõigil, kes nägid juhtunut pealt, palutakse helistada politsei numbril 612 5685. Kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuur ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.