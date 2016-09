Juske: Kaljulaid peab kohe ametist lahkuma

«Kaljulaid on kahtlustuse kohaselt Savisaare lähedase perekonnasõbrana seotud korruptiivse skeemiga, kus väärkasutati tallinlaste raha Hiiu staadioni reklaamikampaanias. Reklaamide tegemise hetkel oli ta reklaamiteenust pakkunud eraettevõtja, kuid täna on ta Põhja-Tallinna linnaosavanem. Kaljulaiu jätkamine sellel ametikohal rikub Põhja-Tallinna linnaosa mainet,» sõnas Juske.

Möödunud aastal andis Kaljulaid Savisaarele 35000 eurot laenu. «See näitab, et nad on oma tegemistes tihedalt seotud. Kuigi Kaljulaid väidab, et ta intresse ei küsi, tekib kahtlus, et intresside asemel on ta nimetatud linnaosa vanema ametikohale,» selgitas Juske.