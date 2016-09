Fotod ja video: Põhja-Tallinna vanem sai valimisreklaami pärast kahtlustuse

Kaljulaid ütles täna kaitsepolitsei hoonest väljudes, et talle esitati kahtlustus omastamisele kaasaaitamises. Vandeadvokaat Aivar Pilve soovitusel loobus ta kaitsepolitseis ütluste andmisest.

Kahtlustus on seotud mõni kuu enne eelmisi kohalikke valimisi Tallinna tänavatele ilmunud plakatiga, kus Savisaar, abilinnapea Arvo Sarapuu ja Tallinna ettevõtlusameti osakonnajuhataja Jaanus Mutli kutsusid linlasi kõigepealt Hiiu staadioni talgutele ja hiljem remondijärgsele avamisele ja jalgpallimängule.

Kaljulaid ütles eelmisel nädalal, et 2013. aastal oli hoopis teine olukord kui täna. «Ma ei olnud siis ametiisik, vaid ettevõtja ja vaatasin hoopis teisi asju. Et kampaaniad saaksid õigel ajal valmis, et ettevõte kahjumisse ei jääks jne. Poliitikutega plakateid, voldikuid, filme ja muid reklaammaterjale tehti nii omavalitsustes kui ka riigi tasemel erinevate erakondade poolt ning muidugi ma eeldasin ja arvan tänaseni, et need olid seaduslikud,» ütles Kaljulaid.

Praeguseks on olukord Kaljulaidi sõnul tundmatuseni muutunud. Tema ise on reklaamiärist täielikult väljunud ning ühiskonna hoiakud on teised.

«Tuletame meelde, milline oli poliitiline kontekst 3-4 aastat tagasi. Andrus Ansip oli euro tulekul oma UFOga pildis. Urmas Reinsalu ja Ken-Marti Vaher olid Koduomanike Liidu trükistes, mida riik rahastas. Minister Juhan Parts oli KredExi voldikus, mida levitati väidetavalt tema valimispiirkonnas, rääkimata reformierakondlastest MISA filmides. Vaevalt, et keegi midagi sellist enam teeks, sest inimeste tundlikkus on pärast kõiki neid skandaale hoopis teine,» arvas Kaljulaid.

Samas on tema sõnul problemaatiline, et täpseid mängureegleid ei ole siiani kehtestatud. Pole selgust, kas linnapea, minister või keegi kolmas võib olla omavalitsuse või riigi välja antud trükisel, videos või mujal.

«Selles mõttes on alustatud täiesti valest otsast. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon oleks pidanud riigikogult ja erakondadelt nõudma üheselt mõistetavate reeglite kokku leppimist, kas siis seadusena või eetikakoodeksina. Seda asja ei peaks teps mitte arutama kriminaalmenetluse raames,» ütles Kaljulaid.

Ta kinnitas, et ei ole kunagi linna ja erakonna raha sassi ajanud, ka ettevõtluses olles. «Kui ma olen teinud reklaame erakonnale, siis on arved läinud erakonnale ja kui oleme teinud töid omavalitsustele, siis on arved läinud nendesse omavalitsustesse. Keegi ei ole tellinud Tallinna raha eest valimisreklaami. Ei otse ega vihjamisi. Ja seda ei oleks ma kunagi tegema hakanud. Antud juhul telliti Hiiu staadioni reklaam ja see ka vastu saadi,» ütles Kaljulaid neljapäeval.