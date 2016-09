Tallinnas peetakse Venemaa kultuuri tutvustavat festivali

Festivali peetakse Raekoja platsil 17.-18.septembril. Festivali pealaval esinevad Maria teatri ooperisolistid ning rahvamuusika ja -tantsuansamblid. Lisaks astuvad üles mitmed erinevaid stiile ja suundi esindavad kollektiivid. Festivalikavasse kuuluvad Venemaa mängu- ja multifilmide programm, näitused, õpitoad ning lastele mõeldud interaktiivne näidend.

Ürituse korraldajaks on Vene Föderatsiooni kultuuriministeerium.

Festivali eesmärgiks on traditsioone austades tutvustada Venemaa rahvaste ajaloolist rikkalikku kultuuri kogu selle mitmekesisuses, esitleda rahva loomingut viljelevaid folkloorikollektiive, tuua publikuni parimaid näiteid muusikast, koreograafiast, teatri- ja kinokunstist.

Venemaa Föderatsiooni kultuuriministri asetäitja Alla Manilova sõnul on vabaõhufestivali eesmärgiks pakkuda parimat erinevatest kultuuridest. «See on dünaamiline ja mitmežanriline festival. Venemaa kultuur on ligikaudu kahesaja riigis elava rahvuse kultuuride sulam, mis ühisesse voolusängi valgudes moodustab otsekui võimsa jõe, milles on tohutu jõud. Oleme senini maailma erinevates paikades oma rahvaste põliskultuure ja traditsioone äärmiselt tagasihoidlikult tutvustanud. Nüüd avaneb maailmal võimalus õppida Venemaad paremini tundma,» selgitas Manilova.

Raekoja platsil esinevad Maria teatri solistid Dmitri Koleuško (tenor) ja Karina Tšepurnova (lüüriline sopran). Festivalikülalistel on võimalik nautida kammeransambli «BIS-KVIT», rahvatantsuansambli «Kalinka» ja lasteansambli «Ritmõgor» loomingut, samuti klassikalist slaavi polüfoonilist muusikat grupilt «Folk Beat».

Hopneri Majas toimub koostöös Venemaa Geograafia Seltsiga läbi viidud fotokonkursi «Kõige ilusam maa» parimate tööde näitus. Konkurss oli pühendatud Venemaa ürgse looduse kaitsele ning propageeris keskkonnasõbralikku elustiili. Osalejaist vanimoli 98-aastane, noorim vaid nelja-aastane.

Hopneri Majas on festivalikülastajatel võimalik tutvuda kujundite ja sümbolitega kaunistatud siidirätikutenäitusega «Kakskümmend lugu Venemaast». Kunstnikud on rätikust vorminud omalaadse puhastes toonides ajalooüriku. Rättide kujutistel on kasutatud värvikaid motiive Venemaa ajaloost, kultuurist ja maastikest. Külastajatel on lisaks näitusele võimalus osaleda FEELRUSSIA rätikutekavandite õpitoas.

Vene kinoaasta raames näidatakse Hopneri Majas tuntud vene režissööride täispikki, lühi- ja animafilme. Kavas on Venemaa Disney kompanii projekt «Õnn on see...», lühifilmide festivali «Korotše» (Lühidalt) võitjate tööd ning 25 keelde dubleeritud ja 100 riigis linastunud multifilmisari «Maša ja karu». Toimuvad ka loomingulised kohtumised filmide autoritega.

Vene telekanalis «Moja Planeta» (Minu planeet) on festivali jaoks valminud filmid Venemaa loodusest ja väikerahvastest. Vaatajad jõuavad koos filmigrupiga Elbruse tippu, käivad ära Baikalil, suunduvad mööda Leena jõge allavoolu, tutvuvad osseetide ning Alatai mägede vaimudega suhtlevate telengiitide eluga.

Kõige väiksemate festivalikülaliste jaoks etendab Moskva Nukuteater interaktiivset näidendit «Petruška». Petruška on rahvalike nukunäidendite peategelane, kes on laval püsinud enam kui kolmsada aastat.

Festivali eel toimub Tallinnas pressikonverents, kus osalevad Vene Föderatsiooni kultuuriministri asetäitja Sergei Obrõvalin, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja Venemaa Suursaadik Eestis Aleksandr Petrov.